Dembélé: “Mi sento al 100%, sono pronto a partire titolare. Mondiale per Club? Siamo qui per vincerlo”

05/07/2025 | 10:54:24

Ousmane Dembélé si è dichiarato completamente recuperato e pronto a scendere in campo dal primo minuto contro il Bayern Monaco. Dopo aver saltato le prime partite del torneo a causa di un infortunio muscolare subito con la Francia, l’attaccante del PSG ha dichiarato: “Mi sento al 100%. Mi alleno bene da dieci giorni e sono pronto a partire titolare, ma la decisione spetta al mister” . Dembélé ha poi sottolineato l’importanza della concentrazione: “Il Bayern è una squadra difficile, ma siamo molto più forti rispetto a novembre. Abbiamo acquisito molta più fiducia e sappiamo cosa fare in campo. Possiamo battere chiunque” . Il giocatore ha inoltre ribadito la determinazione del PSG a vincere il torneo: “Siamo andati al Mondiale per Club per vincere. Il presidente ci ha detto che dobbiamo continuare a lavorare e a vincere titoli”.

Foto: Instagram PSG