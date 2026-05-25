Dembélé: “Luis Enrique è un allenatore di altissimo livello. Speriamo che rimanga al PSG per molto tempo”

25/05/2026 | 14:00:54

L’attaccante del PSG, Ousmane Dembélé, ha concesso un’intervista a M6. Queste le sue parole:

“Non si può dire quale sia il segreto di Luis Enrique. È un allenatore di altissimo livello, lo abbiamo visto al Barcellona e ora al PSG. Ha una visione chiara e cerca di trasmetterla a tutta la squadra. Ha molta energia, come si vede nelle conferenze stampa. È un ottimo allenatore, è eccezionale, e speriamo che rimanga al Paris Saint-Germain per molto tempo. Luis Enrique mi ha detto di dare l’esempio dentro e fuori dal campo. Mi sono interrogato molto e ho molte più responsabilità. La Champions League è il primo passo con il PSG, ma dopo ci sarà una competizione incredibile per noi e per tutti i francesi. Giocare in un Mondiale è eccezionale; sarà il mio terzo, e comincia a diventare un traguardo importante. Spero di fare bene. È un obiettivo, soprattutto dopo la delusione del 2022. Cercheremo di arrivare fino in fondo. Se giochiamo bene come squadra, possiamo raggiungere grandi traguardi”.

Foto: Instagram PSG