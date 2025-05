Dembelè, lesione muscolare alla coscia: rischia di saltare l’Arsenal

02/05/2025 | 18:32:27

Luis Enrique si ritrova a fare i conti con la grana Dembélé verso il ritorno di Champions League contro l’Arsenal. Stando all’ultimo report medico del club parigino, il calciatore francese ha riportato una lesione al muscolo ischiocrurale della coscia destra, ma le sue condizioni sono in miglioramento. Il PSG ha specificato che un nuovo bollettino verrà fornito nei prossimi giorni, mantenendo viva la speranza di un recupero lampo per l’ex Barcellona, elemento chiave nello scacchiere di Luis Enrique che sicuramente salterà la partita di domani contro lo Strasburgo, come confermato dal tecnico spagnolo in conferenza stampa: “Domani non giocherà, è certo. È estremamente importante per noi e continuerà ad esserlo”.

FOTO: Instagram PSG