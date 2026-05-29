Dembelé: “L’Arsenal è una squadra top, ha meritato di vincere la Premier. Sarà una finale equilibrata”

29/05/2026 | 17:45:26

Ousmane Dembelé, Pallone d’Oro in carica e una delle stelle del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League.

Le sue parole: “L’Arsenal è una squadra eccellente, ha vinto la Premier League ma sono arrivati al primo posto nel gruppo di Champions League. Il loro viaggio è stato grandioso, ha meritato essere qui, di vincere la Premier. Sono una grande squadra con grandi calciatori. Hanno anche un grande allenatore che è lì da 5 anni. Hanno meritato di vincere”.

Cos’è cambiato per lei? “Non cambia molto, non cambieremo come giochiamo e chi sono. Voglio essere solamente forte in campo, come le grandi partite come domani, ma anche in quelle meno importanti. Non è cambiato il mio appetito, la mia voglia di giocare”.

Avete imparato a vincere queste partite? “Vogliamo sempre giocare la finale di Champions League alla fine di maggio. Per noi quello dell’anno scorso è stato un pomeriggio storico, ma ad agosto abbiamo resettato tutto, siamo una squadra giovane. Vincere domani sarebbe importante, qualcosa di storico. Faremo di tutto per vincere domani”.

Sullo stato di forma. “Abbiamo avuto 10-15 giorni per recuperare, la stagione è stata complicata un po’ per tutti. Sono pronto e vediamo cosa succederà domani”.

Qual è il vostro stato mentale? “Abbiamo incredibili giocatori, uno staff incredibile e vogliamo vincere. Siamo competitivi, se vogliamo essere dei grandi giocatori dobbiamo vincere volta dopo volta”.

Sull’impatto di Luis Enrique. “Mi ha aiutato a migliorare con o senza palla, mi dà dei suggerimenti, cerco di migliorare tatticamente grazie alle sue raccomandazioni. Ma sono anche circondato da grandi calciatori”.

Avete giocato 75 partite l’anno scorso, quest’anno 55: com’è cambiata la preparazione? “La scorsa annata abbiamo finito alla metà di luglio, non abbiamo avuto grande tempo perché dovevamo ripartire subito. Cerchiamo di essere al top fisicamente, ma abbiamo tante partite di coppa, di campionato, di Champions. Mi piace giocare tanto, è un buon segno”.

Foto: Instagram PSG