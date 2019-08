Dembelé, l’agente: “L’operazione Neymar non ci riguarda”

Nei giorni scorsi, il Barcellona è volato a Parigi per cercare di portare avanti l’operazione per il ritorno in blaugrana di Neymar. Viste le spropositate cifre dell’affare, la logica imporrebbe l’inserimento di qualche contropartita “pesante” che possa percorrere il sentiero inverso, finendo tra le fila del PSG. Il nome più battuto in questo senso è quello di Ousmane Dembelé, 22enne arrivato in Catalogna due estati fa per oltre cento milioni di euro. Tra le varie smentite è arrivata già una settimana fa quella del procuratore del classe ’97, Moussa Sissoko (solo omonimo del centrocampista del Tottenham), che ha fermamente escluso la possibilità esprimendo il 100% di fiducia riguardo la permanenza al Barça del suo assistito. Il procuratore è tornato a parlare ora a L’Equipe, in maniera ancora più concisa e sicura. Alla domanda riguardo il possibile inserimento nell’affare-Neymar, Sissoko ha risposto: “Non ci riguarda“.

Foto: twitter ufficiale Barcellona