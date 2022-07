Dembélé: “Ho voluto fortemente questo rinnovo”

Osmane Dembele dopo una trattativa lunga ha deciso di rinnovare con il Barcellona. Il talento francese ha rinnovato fino al 2024 mettendo via così tutte le voci di mercato che lo volevano lontano dalla Spagna. Dopo la firma e l’annuncio ufficiale, il francese ha spiegato i motivi della sua scelta direttamente ai microfoni della società.

Queste le sue parole: “Oggi è un giorno molto felice, il Barcellona è il mio club sin da quando sono piccolo e mi auguro di aiutare. Sono stati anni difficili per gli infortuni, ma ora è un altro momento. Restare è sempre stata la mia prima opzione, è stata lunga però ora siamo tutti contenti e non vedo l’ora inizi la stagione per aiutare. L’obiettivo primario è vincere titoli, il sogno è la Champions League e darò tutto per vincerla. Lavorerò duro e mi auguro sia un anno buono per me e per il Barcellona”.

Foto: Twitter Barcellona