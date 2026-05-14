Dembelé: “Felici per la vittoria del campionato. Ma dobbiamo rimanere concentrati per la finale di Champions”

14/05/2026 | 13:30:37

Ousmane Dembelé, attaccante del PSG, ha parlato a L’Equipe dopo la vittoria del campionato francese.

Le sue parole: “Sì, volevamo vincere qui. Soprattutto dobbiamo prepararci per la finale del 30 maggio. Era importante fare una partita seria. Abbiamo ancora un’altra gara domenica, poi festeggeremo perché siamo campioni. Ci godremo il momento, ma senza esagerare, perché tra pochi giorni si gioca di nuovo. Un po’ di festa sì, ma restando concentrati”.

L’attaccante francese ha poi spostato l’attenzione sugli obiettivi collettivi, ridimensionando le ambizioni individuali e il sogno di un Pallone d’Oro bis: “I premi personali arrivano dopo. Se arrivano bene, se no va bene lo stesso. La cosa più importante sono i trofei di squadra”.

Infine, un momento di grande sportività con l’applauso del pubblico di Lens al momento della sua uscita dal campo, gesto che Dembélé ha ricambiato con rispetto: “È stato un piacere giocare davanti a un pubblico così, è qualcosa di speciale. Auguro buona fortuna al Lens per la finale di Coppa di Francia”.

Foto: Instagram PSG