Dembélé esce allo scoperto: “Sono pienamente coinvolto nel progetto del Barcellona. Da 4 anni leggo solo calunnie su di me”

Attraverso un post su Instagram, l’esterno blaugrana Ousmane Dembélé ha rotto il silenzio dopo i numerosi rumors sul suo futuro: “Da quattro anni continuo a leggere cose su di me e non ho mai provato a difendermi. Da 4 anni le calunnie sono frequenti. Da 4 anni le persone parlano al mio posto, mentono vergognosamente con il solo obiettivo, l’intenzione per farmi del male. Ma oggi dico basta. Risponderò onestamente, senza cedere a nessun tipo di ricatto: vieto a chiunque di dire che non sono coinvolto nel progetto sportivo o di attribuirmi intenzioni che non ho mai avuto. Ho 24 anni e come ogni uomo ho delle colpe, dei difetti. Ho vissuto momenti complicati, tanti infortuni. il COVID… Ma ho sempre ottemperato alle richieste dell’allenatore, senza fare domande. L’ho sempre fatto. perché è la mia passione. Voglio condividere momenti di gioia con i miei compagni di squadra e tutto il club. Concentriamoci sull’essenziale: vincere. Vieto a chiunque di parlare per me o per il mio agente, di cui mi fido totalmente. Sono pienamente coinvolto nel progetto del Barcellona e a disposizione del mio allenatore. Ho sempre dato tutto e questo è non cambierà”.

FOTO: Twitter Barcellona