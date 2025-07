Dembelé e doppietta di Fabian Ruiz: PSG avanti 3-0 all’intervallo. Notte fonda Real

09/07/2025 | 21:59:04

Notte fonda Real al termine della prima frazione di gara: il Paris Saint-Germain è avanti per 3-0. Inizio scoppiettante di gara, con Courtois che si supera sul tiro a botta sicura di Dembelé. Ma appuntamento con il vantaggio solo sbloccato per i parigini che sbloccano la gara con Fabian Ruiz al 6′. Dopo appena tre minuti arriva l’errore di Rudiger che si fa portare via la palla da Dembelé che sigla la rete del 2-0. Al 24′ arriva anche la rete del 3-0 degli uomini di Luis Enrique con la doppietta personale di Fabian Ruiz.

Foto: instagram PSG