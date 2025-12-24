Dembelé, dialoghi per il rinnovo con il PSG. Ma la clausola sulle presenze è un nodo da sciogliere

24/12/2025 | 10:46:59

Secondo quanto riporta Le Parisien il PSG ha iniziato a intavolare i discorsi per il prolungamento del contratto dell’ultimo Pallone d’Oro, Ousmane Dembelé. Ricordiamo che attualmente l’esterno offensivo ha un contratto in scadenza nel 2030 con i campioni d’Europa. C’è però un nodo da sciogliere. Da qualche anno infatti il PSG avrebbe una politica sui rinnovi legata alla volontà di inserire una clausola particolare, che collega direttamente una parte dei soldi percepiti alle presenze in campo. Una clausola che starebbe facendo storcere il naso all’attaccante.

Foto: Instagram PSG