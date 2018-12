Dembelé ci ricasca: arriva di nuovo in ritardo all’allenamento. Ora il Barça…

In casa Barça continuano a tenere banco i problemi legati a Ousmane Dembelé. L’attaccante francese, che alterna giocate da urlo in campo con comportamenti fuori dalle righe lontano dal prato verde, oggi ne ha combinata un’altra delle sue: l’ex Dortmund, infatti, per l’ennesima volta ha “evitato” la sveglia e oggi si è presentato al campo di allenamento alle 13 anziché alle 11, con ben due ore di ritardo, come rivelato dalla stampa catalana. Seduta differenziata per Dembelé e probabile multa. E ora il Barça sembra essere arrivato al limite della sopportazione con l’esterno transalpino.

Foto: Twitter ufficiale Barça