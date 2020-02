Dembelé, calvario senza fine: altro grave infortunio, stagione a rischio

Si ferma ancora Ousmane Dembelé. L’esterno offensivo del Barcellona va nuovamente ai box per un altro grave infortunio: come comunicato dal club catalano, il francese ha riportato la rottura completa del tendine del muscolo destro del bicipite femorale. Una diagnosi che significa assenza dai campi per mesi e anche probabile intervento chirurgico, come fa intendere la stessa società, mentre in Spagna si parla già di stagione finita. Un calvario senza fine per Dembelé…

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 4, 2020