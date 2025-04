Dembele: “Abbiamo sofferto, ci siamo rilassati un po’. Ma Donnarumma ci ha salvati anche oggi”

Intervenuto ai microfoni di Sky sport, l’attaccante del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Aston Villa ma che vale, comunque, il pass per la semifinale di Champions: “È stata una partita molto difficile, soprattutto nel secondo tempo, dove loro hanno spinto tanto,” ha dichiarato il francese. “Anche se forse ci siamo rilassati un po’, sapevamo che per andare avanti bisogna anche saper soffrire. E noi l’abbiamo fatto: abbiamo tenuto duro fino alla fine e ci siamo qualificati.”

Su Donnarumma “Gigi è uno dei migliori portieri al mondo, anche oggi ci ha salvati. È stato l’uomo della partita, ha fatto delle parate incredibili. È un leader vero, gioca ad altissimi livelli da tanti anni e oggi ci ha permesso di superare il turno.”

Infine: “La mentalità è cambiata. Ora tutti vogliono attaccare e difendere, tutti vogliono segnare gol decisivi. C’è tanta concorrenza interna e questo sta portando ottimi risultati.”

Foto: Instagram PSG