Dembelé: “Abbiamo lavorato tanto per questo momento, faremo di tutto per prenderci la finale”

09/07/2025 | 20:40:21

L’attaccante del PSG Ousmane Dembélé ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Real Madrid valido per la semifinale del Mondiale per Club: “Abbiamo lavorato molto per questo momento, arrivare in finale sarebbe eccezionale e faremo di tutto per riuscirci”.

Foto: Instagram PSG