Delusione Milan: solo 0-0 contro il Cagliari, qualificazione Champions rinviata

Un ottimo Cagliari, già salvo dopo il pareggio del Benevento, sta facendo soffrire il Milan a San Siro. Un primo tempo più complicato del previsto per i rossoneri, che hanno avuto di fronte una squadra caparbia e che ha giocato senza gli assilli della classifica.

Occasioni per il Cagliari per Pavoletti e Joao Pedro, ma anche il Milan pericoloso con tiri da fuori di Theo Hernandez e Calabria.

Nel finale, punizione dal limite per i rossoneri con Calhanoglu che non impensierisce Cragno.

Dopo un brutto primo tempo, il Milan nella ripresa ha provato a scuotersi, impensierendo molto di più la porta di Cragno. Ma le occasioni migliori sono capitate agli isolani, con Donnarumma super su un colpo di testa di Pavoletti e una conclusione di Joao Pedro.

Il Milan con determinazione ci ha provato, è entrato anche Mandzukic a creare opportunità in avanti. Assalto finale dei rossoneri ma il muro gialloblu ha retto.

Finisce 0-0, il Milan non solo spreca l’ occasione per la Champions ma ora dovrà andare a vincere a Bergamo in casa dell’Atalanta se vorrà qualificarsi alla Champions.

