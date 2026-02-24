Delusione Inter: Il Bodo/Glimt vince 2-1 anche a Milano. Addio alla Champions per i nerazzurri

24/02/2026 | 22:53:35

Serata amarissima per l’Inter che perde 2-1 al Meazza, contro il Bodo/Glimt. Niente rimonta, il Bodo, con merito, dopo l’andata, vince anche al Meazza e vola agli ottavi di Champions. Impresa clamorosa per la compagine norvegese. Al 3′ primo squillo Inter, colpo di testa di Pio Esposito, palla alta. Al 10′, chance per Dimarco, sinistro a giro, parata del portiere del Bodo/Glimt. Assedio Inter, al 13′, chance di Thuram, destro a giro pericoloso, deviato in angolo. Assalto Inter a 360° nella prima mezz’ora, il Bodo soffre ma regge alla pressione dei nerazzurri. Al 33′, sassata di Zielinski, palla fuori di poco. Inter che continua a spingere, i nerazzuri protestano in un paio di circostanze. ma si gioca. Finisce 0-0 il primo tempo al Meazza.

Il copione non cambia nella ripresa, Inter che gioca, il Bodo prova a ripartire. Al 52′, problema per Akanji, che perde sangue dopo uno scontro di gioco e viene accompagnato fuori. Rientra lo svizzero con un vistoso turbante. Al 58′ proprio Akanji diventa protagonista negativo.

Errore clamoroso di Akanji che regala palla a Hogh che si trova a tu per tu con Sommer. L’elvetico respinge ma sul tap-in arriva l’ex milanista Hauge che la butta dentro a porta sguarnita. Mazzata per l’Inter che non riesce a reagire. Chivu si gioca diversi cambi, fuori Zielinski per Sucic, Luis Henrique per Diouf e Frattesi per Bonny. I nerazzurri ci provano, battono tantissimi calci d’angolo, senza creare chance. Al 72′, arriva il clamoroso 2-0. Azione fluida dei norvegesi, inserimento perfetto di Evjen che riceve dalla destra e con una conclusione strepitosa, di prima intenzione brucia Sommer e regala al Bodo il raddoppio clamoroso.

Al 76′ reazione nerazzurra, per l’1-2. Haikin blocca il colpo di testa di Bastoni ma non riesce ad impedire che questo vada in porta. Sussulto Inter, ma è un episodio fine a se stesso. La compagine di Chivu non riesce più a creare pericoli al Bodo.