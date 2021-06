Delusione in Spagna per i risultati della Nazionale: contro la Slovacchia è l’ultima chance

Per la Spagna, in questo Europeo, ancora zero vittoria. Ieri, nonostante una migliore prestazione rispetto all’esordio contro la Svezia, la Roja non è riuscita a vincere la partita contro la Polonia. Una sorpresa, in negativo, visto anche il girone (sulla carta abbordabile) con la qualificazione agli ottavi che si deciderà all’ultima giornata contro la Slovacchia. In patria in molti criticano la squadra: il quotidiano Marca, nella prima pagina odierna, ha aperto così “Siamo in un bel pasticcio”. Sulla stessa linea d’onda anche As. “Allarme Rosso”.

Luis Enrique ha inciso con un profondo rinnovamento nelle scelte che, fino a questo momento, non stanno pagando. Ieri, nella conferenza stampa post Polonia, ha provato ad analizzare la partita. “Devo rivedere la gara e analizzarla a fondo. Le sensazioni non sono delle migliori, ovviamente. Forse siamo stati superiori, ma non abbastanza per vincere nettamente. La Polonia non ci ha dato molte possibilità di sfondare. Mi aspettavo una superiorità maggiore da parte nostra per creare più occasioni da rete, ma non ci siamo riusciti. Molte volte il risultato si riequilibra e quando non è positivo dobbiamo analizzare a fondo la partita”. Fondamentale per la Spagna sarà la sfida di mercoledì contro la Slovacchia, con un altro passo falso la Nazionale iberica dovrà dire addio a questi Europei.

FOTO: Twitter Euro 2020