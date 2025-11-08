Delprato: “Sul gol ci ho creduto, potevo segnare anche prima. Se giochiamo così possiamo fare bene”

08/11/2025 | 23:02:50

Delprato ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio tra Parma e Milan: “Sul gol ci ho creduto. Poteva far gol anche prima. Sono contento soprattutto del risultato. Siamo rimasti in partita con il gol di Bernabè. Credo che il risultato sia giusto. Il gol del 2-1 ci ha dato tanto entusiasmo. Abbiamo capito che dovevamo essere più aggressivi. Siamo un gruppo unito, questa è la dimostrazione. Se giochiamo così possiamo fare bene”.

foto x parma