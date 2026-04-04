Delprato: “Siamo rammaricati per aver mancato la vittoria. Ma la prestazione è stata buona”

04/04/2026 | 23:57:56

Enrico Delprato, difensore del Parma è stato premiato come MVP di Lazio-Parma.

Queste le sue parole: Tornate a casa soddisfatti? “Soddisfatti ma con il rammarico di aver mancato la vittoria. Il pareggio ci può stare, ma subirlo con così pochi minuti alla fine fa male. Resta una bella prestazione tosta della squadra, un bel punto”.

Per chi erano i baci verso la tribuna? “Per i miei genitori. Insieme alla mia ragazza mi seguono sempre quando possono, sono le persone più importanti. Anche per Paolo, un mio amico di Roma che compie gli anni, glielo avevo promesso”.

Su Instagram hai diverse foto con la maglia dell’Italia Under 21, come hai vissuto questa settimana? “Dispiace, per la terza volta non andare al Mondiale dispiace. Come hanno detto tutti, per i nonni, per i ragazzi giovani che non riescono a vedere l’Italia al Mondiale. È un ciclo, dovranno cambiare delle cose, ci sono poche parole. Dispiace e basta”.

Foto: sito Parma