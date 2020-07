Delneri: “Sono intrigato dal ruolo di supervisore del Brescia. Ho l’esperienza giusta”

Luigi Delneri si è espresso in merito alla possibilità di ricoprire il ruolo di supervisore del Brescia. L’ex tecnico, tra le altre di Verona e Juventus, ha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera: “Sono affascinato dalla possibilità che mi è stata offerta. Conosco bene il presidente Cellino, mi intriga il ruolo perché credo di avere l’esperienza per farlo. Sarà il presidente a parlarne, io sono entusiasta. È un ruolo che in Italia non esiste“.

Foto: Zimbio