Delio Rossi: “Spero di tornare presto in panchina. Ecco cosa penso della Lazio di Sarri”

Delio Rossi ha parlato ai microfoni di LazioNews24 della Lazio e dei suoi progetti futuri: “Sarri è stato intelligente. Dopo le prime partite ha avvicinato molto Milinkovic a Immobile, mentre Pedro svaria e Felipe Anderson gioca largo sulla fascia. Ora avendo il serbo più vicino, Immobile può far meglio, grazie alla fisicità e qualità del centrocampista. Tutta la squadra ora è molto meno orizzontale e più verticale. La differenza con Inzaghi? Simone ha fatto benissimo e giocava più sulle ripartenze tenendo la squadra raccolta. Sarri invece vuole dominare l’avversario dall’inizio, ma ciò che conta è il risultato finale. Il tecnico toscano è un po’ svantaggiato perché la squadra è la stessa che aveva Inzaghi l’anno scorso e lui ora deve in un certo senso adeguarsi e inserire le sue idee in questo organico”. Sul suo futuro: “Per il momento solo chiacchiere, niente di concreto. Aspetteremo, spero di tornare presto in panchina”.

FOTO: Sito Palermo