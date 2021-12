Delio Rossi: “Salernitana? Lotito ha giocato male le sue carte”

Delio Rossi, ex tecnico di Lazio e Salernitana, ha parlato del futuro del club campano che rischia di scomparire nei prossimi giorni sulle frequenze di Radio Bussola:

“Tutto si può dire, tranne che Lotito sia uno sprovveduto. Proprio per questo non mi sarei mai aspettato che la Salernitana si trovasse in questa situazione a due giorni dalla scadenza. Non potrà mai credere che una piazza con questo bacino d’utenza non faccia gola a qualche imprenditore serio, evidentemente l’ex presidente ha giocato male le sue carte e ora deve assumersi le sue responsabilità.

Tornare? Non mi piace parlare con i se e con i ma. Di certo c’è che, in questi 10 anni, non sono mai stato contattato. Ma è altrettanto vero che in alcune piazze sono tornato anche a distanza di tempo”.

