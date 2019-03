Delio Rossi, quanto affetto per Foggia!

Il Foggia riparte da Gianluca Grassadonia. L’ultimo tentativo per tutelare la serie B e per mantenere una categoria che l’intera città ha dimostrato di meritare. Ma è stata una stagione orribile, ricca di errori/orrori e omissioni, di interventi tardivi e spesso anche di improvvisazioni. Auguriamo al Foggia di risolvere i problemi societari. Tra i principali artefici del tracollo tecnico c’è sicuramente il direttore sportivo Nember che, non a caso, negli scorsi mesi era stato messo in discussione dalla stessa proprietà. Delio Rossi, contattato dal Foggia, aveva dato la sua disponibilità ma poi…[GUARDA IL VIDEO]