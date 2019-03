Delio Rossi su Icardi: “Mi aveva tolto il saluto. Ma quel giorno contro la Juve…”

Intervenuto ieri sera a Sportitalia durante lo Speciale Serie B, Delio Rossi si è soffermato sul suo rapporto con Mauro Icardi quando allenava la Sampdoria. “Aveva 19 anni, ma si capiva in allenamento che il talento lo avrebbe accompagnato. Io subentrai in corsa, la società mi disse che avrei dovuto rinunciare a Icardi a gennaio perché era stata fatta una promessa, Mauro avrebbe partecipato al Mondiale Under 20. E i suoi procuratori dell’epoca avevano ripetuto in tutti i modi che per nessun motivo avrebbe rinunciato. Mi trovai da solo contro tutti, lo impiegai contro la Lazio perché avevo tutti gli attaccanti infortunati e non fu una grande prestazione. Lui mi aveva tolto il saluto perché non lo avevo liberato per gli impegni con la sua Nazionale, ci teneva moltissimo. Ma il 6 gennaio 2013 ci fu la svolta: giocò titolare in casa della Juve, segnò una doppietta e sbancammo Torino. Senza quel tira e molla, probabilmente non sarebbe diventato presto un uomo mercato, a fine stagione lo prese l’Inter. Comunque la sua esplosione sarebbe avvenuta in ritardo”. Per la cronaca quel giorno la Juve andò in vantaggio con Giovinco, poi Icardi ribaltò con una doppietta per la felicità Samp, sfruttando un grave errore di Buffon e la giornataccia di Peluso.

Foto: Twitter ufficiale Inter