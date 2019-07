Deli-Cremonese, ora è anche ufficiale. Contratto triennale

Lo scorso 11 luglio vi avevamo parlato di come la Cremonese avesse incassato la firma di Francesco Deli, centrocampista classe 1994 svincolatosi dal Foggia dopo le vicende societarie legate al club pugliese. Ora è arrivata anche l’ufficialità tramite un comunicato sul sito dei grigiorossi: “L’U.S. Cremonese comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di Francesco Deli, attualmente svincolato. Il calciatore sarà legato alla società grigiorossa da un accordo triennale. Nato a Roma il 17 luglio 1994, ruolo centrocampista, Deli è cresciuto nell’Atletico Roma. Dopo l’esperienza con il Palestrina è con la Paganese che si afferma, disputando 96 gare e realizzando 12 gol in Serie C. Protagonista della promozione in Serie B con la maglia del Foggia nella stagione 2016/17 con i rossoneri ha disputato i successivi 2 campionati di Serie B, scendendo in campo 58 volte con 9 reti realizzate e 11 assist”.

Foto Sito Ufficiale Cremonese