Dele-Bashiru: “Seguendo Sarri posso crescere molto. Vogliamo fare una grande stagione”

30/07/2025 | 22:24:06

La Lazio ha perso in amichevole contro il Fenerbahce. Al termine del match è intervenuto Dele-Bashiru ai microfoni di Lazio Style Channel: “Una partita non facile contro una squadra complicata, è stato un buon modo per mettere minuti nelle gambe e poter migliorare negli allenamenti. Sarri? Sensazioni positive, lo conoscevo ma so che continuando a seguirlo nel lavoro, potrò fare grandi cose. Cosa mi sento di poter dare? Voglio migliorare ogni giorno e aiutare la Lazio a conquistare la Champions, ma anche nel crescere in zona gol. Zaccagni ha detto che punta su di me? Lo spero che vada così come ha detto, ora ci sono le amichevoli, un passo alla volta. Vogliamo fare una grande stagione”.

Foto: Instagram personale