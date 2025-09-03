Dele-Bashiru: “Sarri è uno dei migliori allenatori, spero di arrivare a dieci gol grazie a lui”

03/09/2025 | 16:25:03

Il centrocampista della Lazio Dele-Bashiru in una intervista concessa a sure975fm.com ha parlato anche di Sarri: “E’ certamente uno dei migliori allenatori in circolazione, lavora ad alti livelli da tanti anni ormai. Conosce perfettamente il gioco, con lui si può migliorare davvero tanto se si lavora duramente. Sono molto contento che sia il mio allenatore alla Lazio quest’anno. Sono molto curioso di vedere dove arriveremo. Il mio obiettivo in questa stagione è giocare più partite possibili e fare tanta esperienza con un grande mister. E magari anche arrivare a dieci gol e cinque assist”.

FOTO: instagram dele bashiru