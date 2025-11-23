Dele Bashiru resta in lista di… attesa: la scelta più logica

23/11/2025 | 17:34:01

La Lazio ha deciso di non rimettere in lista Fisayo Dele-Bashiru, tutto questo malgrado la recente decisione di Rovella di operarsi per trovare una soluzione definitiva alla fastidiosa pubalgia. Dele-Bashiru si è ristabilito da un infortunio che lo ha tormentato per diverse settimane, ma le decisione di rinviare sembra la più logica. Intanto, c’è una spiegazione chiara: molto presto il centrocampista sarà impegnato con il Nigeria in Coppa d’Africa, quindi modificare la lista per così poco tempo non avrebbe avuto un senso e probabilmente avrebbe creato ulteriore confusione. Senza dimenticare che il rendimento di Dele-Bashiru in avvio di stagione è stato largamente inferiore alle attese. Alla fine della Coppa d’Africa verrà presa una decisione definitiva, anche alla luce delle eventuali vicende di mercato e tenendo conto che sarà possibile avere maggiore libertà di manovra sulle liste.

Foto: sito Lazio