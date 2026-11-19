Dele-Bashiru: “Quest’anno siamo più uniti e c’è più leggerezza. Gattuso ha un ottimo rapporto con tutti”

19/11/2026 | 17:20:30

Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano della Lazio, ha toccato diversi temi in occasione dell’intervista rilasciata ai microfoni del club biancoceleste.

Sulla convocazione in Nazionale con la sua Nigeria: “Essere convocati in Nazionale è sempre un momento speciale, soprattutto in occasione delle qualificazioni alla Coppa d’Africa”.

Sull’inaspettato inizio di stagione: “Questo weekend ci aspetta una partita importante, non vediamo l’ora di giocarla. Quest’anno con Gattuso abbiamo iniziato molto bene: ha portato nuova energia e questo si vede nei rapporti tra compagni e con i tifosi. Se riusciremo a continuare così sarà perfetto. C’è concorrenza, ma quando ho l’opportunità di aiutare cerco sempre di dare il massimo. È importante, perché per arrivare lontani si deve poter contare su tutti, non solo sull’undici titolare. La concorrenza è positiva e fa bene, tutte le migliori squadre hanno molta competizione interna. L’atmosfera è buona e c’è più leggerezza rispetto alla scorsa stagione. Quest’anno siamo molto più uniti e questo contribuisce a creare un bel clima all’interno del gruppo”.

Su Gattuso: “Da quando sono alla Lazio ho avuto diversi allenatori. Gattuso ha un ottimo rapporto con tutti, questo è fondamentale. Sa cosa significa essere in campo ai massimi livelli, è un allenatore di altissimo livello, tutti gli vogliono bene e dobbiamo continuare a ottenere ottimi risultati per lui”.

Foto: Instagram Dele-Bashiru