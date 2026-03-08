Dele-Bashiru: “In Coppa Italia è ancora tutto aperto. Testa al Sassuolo, sappiamo cosa possiamo fare”

08/03/2026 | 13:30:47

Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, ha parlato ai taccuini del match program ufficiale del club.

Queste le sue parole: “Sappiamo che il Sassuolo sta vivendo un grande momento di forma ma ci siamo allenati duramente per affrontarlo. Sono sicuro che arriveremo pronti sotto l’aspetto tattico. In campionato purtroppo non abbiamo espresso tutte le nostre qualità: vogliamo battere i neroverdi per vincere dimostrare cosa possiamo e sappiamo fare”.

Il 2-2 contro l’Atalanta lascia tutto aperto per il ritorno? “Sì, anche se ovviamente avremmo voluto vincere la gara di andata eravamo consapevoli di affrontare una squadra forte. L’Atalanta ha tanta qualità ma per il ritorno a Bergamo è ancora tutto aperto, possiamo vincere e arrivare in finale di Coppa Italia”.

Cosa ti ha lasciato il gol contro l’Atalanta e come ti senti ora, dopo un periodo non facile? “Sono stato molto felice per il gol. Finora purtroppo ho vissuto una stagione difficile: prima ho avuto diversi infortuni, poi sono partito per la Coppa d’Africa. Non ho mai trovato continuità, per questo spero che la prestazione e la rete contro l’Atalanta possano diventare un punto di partenza per il finale di questa stagione”.

Sarri dove ti sta aiutando a migliorare? “Mi sta aiutando tanto, ci sono sempre diversi aspetti su cui un calciatore può migliorare. So che il mister e il suo staff si aspettano tanto da me. Conoscono le mie qualità e cercano di tirarle fuori in ogni allenamento, tecnicamente e tatticamente. Quest’anno, nonostante le difficoltà, mi ha insegnato molto. Lavoro solo per avere l’occasione di dimostrare il mio valore”.

Quanto vuoi dare ancora alla Lazio? “Per la stagione in corso il nostro obiettivo è cercare di vincere la Coppa Italia. Sarebbe importante per la squadra e i tifosi, ci aiuterebbe a terminare nel migliore dei modi un’annata complicata, regalandoci anche la qualificazione alla prossima Europa League. A livello personale invece, come detto, spero solo di giocare più partite possibili da qui alla fine, sfruttando tutte le opportunità che avrò. Voglio crescere ogni giorno e vivere al massimo il mio tempo qui alla Lazio, aiutando il club”.

Foto: sito Lazio