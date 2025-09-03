Dele Bashiru: “Il gioco di Sarri mi esalta. Posso arrivare a 10 gol e 5 assist”

03/09/2025 | 20:13:51

Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, ha parlato dal ritiro della propria Nazionale in Nigeria, dove si è soffermato sulla stagione che si aspetta in Italia.

Queste le sue parole: “C’è stato un cambio di allenatore. Ma Sarri è certamente uno dei migliori allenatori in circolazione, lavora ad alti livelli da tanti anni ormai. Conosce perfettamente il gioco, con lui si può migliorare davvero tanto se si lavora duramente. Sono molto contento che sia il mio allenatore alla Lazio quest’anno, il suo calcio può esaltare le mie qualità. Sono molto curioso di vedere dove arriveremo. Il mio obiettivo in questa stagione è giocare più partite possibili e fare tanta esperienza con un grande mister. E magari anche arrivare a dieci gol e cinque assist”.

Foto: Instagram Dele Bashiru