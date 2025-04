Dele Alli: “Fabregas è un allenatore straordinario. Cercherò di aiutare i più giovani”

Dele Alli, centrocampista del Como, ha parlato ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi sul suo inserimento in casa lariana.

Queste le sue parole: “Quando ho visto il lago? Ho pensato che fosse mozzafiato. Penso che sia uno dei posti più unici che abbia mai visto. Qui mi sto trovando alla grande. Ci sono giorni più difficili, ma adoro essere qui, conoscere i ragazzi, creare legami con i miei nuovi compagni. Incontrare le persone del club è stato bello”.

Fabregas? “Penso che sia un allenatore straordinario. È interessante però, perché sono abituato a chiamare l’allenatore ‘Gaffer’, mentre qui tutti lo chiamano ‘Mister’. Avendoci giocato contro, il rapporto è diverso rispetto a quello che ho avuto con i miei precedenti allenatori. Per me, è stato uno dei migliori centrocampisti di sempre, quindi poter lavorare con lui e sotto la sua guida è un onore. Finora è stata un’esperienza fantastica. Sicuramente cercherò di aiutare i ragazzi in veste di giocatore con più esperienza. Vorrei che imparassero dagli errori che ho commesso io nelle prime fasi della mia carriera. È un gruppo di giocatori davvero talentuosi. Non mi aspettavo che fossero così bravi. Il livello è alto e alcuni ragazzi hanno capacità incredibili”.

I vecchi allenatori? “In realtà, mi è piaciuto tanto lavorare con Conte. Era la fine del mio periodo al Tottenham. Ho sempre avuto rispetto per tutto ciò che ha fatto lì durante il mio periodo con il club e per il suo metodo, così come per la passione che metteva in ogni aspetto, è stato incredibile. Pochettino mi diceva sempre di essere me stesso. Non mi correggeva su cose superflue, mentre invece altri allenatori lo avrebbero fatto. Semplicemente, mi lasciava esprimere nel modo in cui preferivo”.

