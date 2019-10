De Laurentiis: “Ibra al Napoli? Sì, lo voglio io”

Dichiarazioni destinate a far rumore, quelle rilasciate dal Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Sky Sport 24. Il numero uno dei partenopei, infatti, ha pubblicamente ammesso un interessamento per Zlatan Ibrahimovic. “Suggestione? No, più che suggestione, lui è un mio desiderio”.

Il contratto dell’attaccante con i Los Angeles Galaxy, sua attuale squadra, scadrà a dicembre e, già da qualche settimana, si rincorrono le voci sulla presunta volontà dell’ex Milan, Juve ed Inter di tornare e chiudere la propria carriera in Italia.

Foto: De Laurentiis Twitter