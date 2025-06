Delap: “Conosco il progetto del Chelsea. E questo mi ha entusiasmato”

23/06/2025 | 21:30:09

Durante l’intervista concessa alla BBC, Liam Delap ha parlato della scelta fatta in mezzo a tante richieste di altri club: “Non sai mai se sarà la decisione giusta, ma devi semplicemente seguire il tuo istinto e sperare che vada bene. Devi prenderti il ​​tuo tempo. Io mi sono preso qualche giorno per parlare con le persone e decidere il mio futuro”.

Fra le persone con le quali ha parlato, c’è stato Cole Palmer: “Gli ho chiesto quello che dovevo chiedergli e lui mi ha detto quello che dovevo sapere. Ma non mi piace avere troppe informazioni. Alla fine è stata una mia decisione, quindi volevo solo avere le idee chiare”. Ora l’obiettivo è emularlo: “Sì, certo, è quello l’obiettivo”, ha detto. “Penso che entrambi avessimo posizioni simili, quindi spero di potercela fare anch’io”.

Infine su Maresca: “Ho un buon rapporto con l’allenatore. So come gioca. Ho già giocato con questo sistema. Ora è molto simile, ma con piccole modifiche. Conosco molti dei giocatori qui e il progetto del club, come vedono il futuro. È questo che mi ha entusiasmato”.

Foto: twitter chelsea