Maresca vince ma perde Delap: “Rischia uno stop di 6-8 settimane”

30/08/2025 | 17:10:24

Brutto colpo per il Chelsea di Enzo Maresca che ha poco da sorridere nonostante il successo maturato ai danni del Fulham. L’allenatore rischia infatti di perdere per diverso tempo l’attaccante inglese Liam Delap: cambio obbligato dopo meno di 15′ e apprensione comprensibile in casa blues. Al termine del match (vinto per 2-0), il tecnico italiano è intervenuto ai microfoni di TNT Sports, confermando le brutte impressioni: “Questo genere di infortunio può significare 6-8 settimane di stop”.

Foto: X Chelsea