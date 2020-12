Delaney: “Senza gli 80mila tifosi è sicuramente un vantaggio per i nostri avversari. Immobile ha fatto molto bene all’andata”

Il centrocampista del Borussia Dortmund Thomas Delaney ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con la Lazio:

“Ciro Immobile ha fatto molto bene nell’andata. Non c’è stata difesa su tutto il campo. Abbiamo bisogno di più controllo e non dobbiamo andare in svantaggio così presto.

Mancanza di tifosi? Con 80.000 spettatori nel proprio stadio è tutto diverso. Per i nostri avversari questo è ovviamente un vantaggio”.

Foto: Twitter ufficiale Borussia Dortmund