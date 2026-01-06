Del Rosso (vice Di Francesco): “Giocata una gara generosa. Sul mercato ci faremo trovare pronti”

06/01/2026 | 21:16:31

Del Rosso ha parlato a Dazn dopo Lecce-Roma: “Sicuramente sotto l’aspetto dell’approccio la squadra ha fatto una prova generosa, di quantità e di volume. Si è spesa molto, si è impegnata. Abbiamo commesso degli errori tecnici sui quali stiamo già lavorando durante la settimana e dovremo continuare a farlo. Quando ti trovi ad affrontare una squadra del livello della Roma, che anche con qualche acciaccato resta comunque molto forte, si alzano i ritmi e anche l’esecuzione del gesto tecnico richiede maggiore velocità e letture più rapide. In queste situazioni si può andare in difficoltà. Pensiamo una partita alla volta. Contro il Parma sarà una gara molto importante, uno scontro diretto. Avremo qualche giorno per lavorare bene e il mister sceglierà i temi tattici. La squadra è consapevole e motivata: sarà una partita importante. Sono gare che si giocano sul filo dell’episodio, la metti dentro o non la metti dentro. C’è grande equilibrio e dovremo essere bravi a spostarlo dalla nostra parte. Noi dobbiamo pensare a lavorare con i giocatori che abbiamo e cercare i gol un po’ da tutti: dagli attaccanti, dagli esterni, dai difensori centrali, anche sui calci d’angolo. Le eventuali situazioni di mercato non spettano a me: c’è una società vigile e attenta che sa cosa fare”.

foto sito lecce