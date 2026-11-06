Del Prato: “Il 3-0 a Bergamo è un po’ largo, ci sono state difficoltà anche in questa partita”

06/11/2026 | 12:53:45

Enrico Del Prato capitano dei ducali ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Parma-Bologna di domani alle 18:00. Sono stati tanti i temi toccati. Si è toccato anche il momento della scintilla della svolta: “Sicuramente io ho come. compagni tanti giovani ma ragazzi responsabili. Sono ragazzi in gamba, che hanno a cuore quello che fanno quotidianamente, sapevamo che stavamo passando un momento difficile. Io conosco solo il lavoro quotidiano, è quello che ti da fiducia. È quello il tasto su cui abbuiamo battuto. La vittoria di Bergamo ti da fiducia, ma non deve cambiare niente. Bisogna sempre avere fame e motivazione di fare punti e avere il giusto equilibrio nelle vittorie e nelle sconfitte”. Del Prato ha anche parlato di come la difesa in questo ultimo periodo stia rendendo al meglio: “Noi lavoriamo sia sulla costruzione dal basso che su un gioco più diretto. Dipende anche dalla squadra che affronti. Dovremo essere bravi a capire le situazioni, anche a Bergamo eravamo sotto stress dal pressing e abbiamo pensato di non prendere rischi. In altre partite questo non è stato fatto. Questi errori compromettono l’andamento della gara. Nel primo ci sono stati momenti di difficoltà, abbiamo stretto i denti e poi siamo usciti”. Il capitano del Parma ha poi commentato anche la partita di Bergamo: “Il 3-0 a Bergamo è un po’ largo, ci sono state difficoltà anche in questa partita, mi viene in mente anche a Roma con la Lazio, il primo tempo è stato fatto bene e poi abbiamo perso. Non prender gol dopo due partite è un’iniezione di fiducia per noi. Dovevamo ritrovare compattezza dall’anno scorso. L’obiettivo ora è dare continuità”. Infine ha parlato della sfida che si aspetta con il Bologna: “Dopo Bergamo c’è molta pù fiducia, il Bologna è una squadra forte. Ci sarà sicuramente una bella atmosfera al Tardini, il Bologna viene da tanti risultati utili consecutivi. Sono una squadra in salute, con il cambio hanno una classifica positiva. Sarà una partita complicata. Dovremo essere bravi a prenderla per il verso giusto, dando continuità con Udinese e Bergamo”.

Foto: x Parma