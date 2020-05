Del Piero: “Volevo fare la diretta il 5 maggio.” La risposta di Vieri: “Tu non vuoi farmi dormire la notte”

Lunga e divertente diretta Instagram quella di ieri sera fra Christian Vieri e Alessandro Del Piero. “Il calcio? Non mi manca un po’, mi manca tanto. – ha detto l’ex-capitano della Juventus – In Australia mi sono divertito. È stato un salto nel vuoto, cambia completamente tutto. La mentalità è diversa, ad esempio loro in settimana avevano un giorno libero. Mi ero impuntato per aumentare le sedute, ma poi ho capito che le abitudini erano quelle e mi sono adeguato.” Poi, ha aggiunto: “Inzaghi mi parlava dell’emozione dell’assist. Ma cosa ne sapeva Pippo? Lui però quando non segnava rosicava tantissimo, lo prendevo in giro quando facevo un gol di più. L’arrivo di Ronaldo all’Inter? Il suo arrivo in Italia mi motivò tanto, cercavo di andare anche io più veloce anche se lui andava a duemila.”

Vieri, invece, ha parato della sua esperienza con la Nazionale: “La cosa che ti dà il Mondiale non te la da nessuno, la maglia azzurra dell’Italia è tanta roba. Mi manca tanto il 2006, purtroppo mi sono rotto un mese prima. Abbiamo giocato più alla Juve che in Nazionale alla fine“. Del Piero ha poi spiegato l’esultanza con Vieri al Mondiale di Francia 98 contro la Norvegia: “Mi sono messo seduto perché ti ho visto seduto, mi ricordo, completamente casuale come esultanza. È stato un bel Mondiale anche quello lì. Infine, Del Piero lo ha stuzzicato sul 5 maggio 2002: “Ti ricordi quando ti ho detto di fare la chiamata su Instagram il 5 maggio?” – “No, quella cosa non la dovevi dire, mi hai distrutto con il 5 maggio. Non vuoi farmi dormire. Lasciami stare.” – la risposta di Bobo.

Foto: Tuttosport