Del Piero: “Scudetto? Occhio alla Juventus se vince 4-5 partite di fila”

05/02/2026 | 14:15:06

Intervistato dal Corriere della sera, Alex Del Piero ha detto la sua sulla lotta per il tricolore: “Lotta Scudetto aperta solo grazie al Milan? Non credo. Poi è indubbio che i rossoneri siano la squadra, con l’Inter, ad avere maggiori chance di ambire allo scudetto. Del resto, è fra quelle che ha avuto meno battute d’arresto e non avrà le coppe in cui disperdere energie. Perciò è naturale che Adrien faccia certe considerazioni considerando che presto arriveranno impegni gravosi per l’Inter e quindi diciamo che il Milan è in questo momento il rivale numero uno. ma ci sono altri candidati. La Juventus può tornare in corsa? Perché no? Nell’ambiente si respira una ritrovata fiducia. Lo spogliatoio può e deve ritornare a crederci. É vero che il percorso di risalita è iniziato più tardi rispetto alle avversarie. Ma chi lo sa? Bisogna sempre puntare al massimo e qualora la squadra infilasse quattro-cinque vittorie di fila, considerando anche il big match di San Siro con l’Inter, nulla sarebbe più scontato”.

foto instagram del piero