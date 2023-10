Del Piero: “Scommesse? Chi le fa rovina il suo sogno, faccio fatica a capire certe scelte”

Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera della Juventus, ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera, analizzando anche il caso scommesse:

“Le scommesse sono un argomento grande e complesso, per me sono cose difficili da comprendere. Lo sport deve bastare. Per me c’era solo il campo ed esistevano regole precise che riguardavano sia droghe che scommesse. Non avrei mai fatto nulla che potesse in nessun mondo rovinare il mio sogno. Né prima, quando ero giovane, né dopo, quando ho avuto successo”.

Foto: Instagram Del Piero