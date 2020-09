Del Piero: “Pirlo è un grande, sorpreso dalla sua chiamata. Allenatore? Ci penso”

Alessandro Del Piero, ex stella nonché capitano della Juventus ha parlato alla rivista Forbes, parlando di Pirlo sulla panchina dei bianconeri: “Futuro? Fare il direttore tecnico e l’allenatore è qualcosa che è sempre nella mia testa. Sono stato davvero sorpreso dalla chiamata di Pirlo, perché è arrivata davvero presto. Pensavo che la Juve avrebbe preso un’altra direzione. Sarà una grandissima sfida, ma parliamo di un club solido e Andrea è un grande. Non so cosa farà, ma sono sicuro che è pronto.”

