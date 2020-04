Del Piero: “Mi hai fatto rosicare con il gesto del 4”. E Totti: “Per una volta che avevamo vinto”

Alessandro Del Piero e Francesco Totti nuovamente insieme sui social. I due grandi campioni del passato hanno parlato così durante una diretta Instagram: “Mi hai fatto rosicare come un matto quando hai fatto il gesto delle 4 pappine”, la battuta dell’ex capitano della Juve, riferendosi alla gara dell’8 febbraio 2004, vinta 4-0 dalla Roma di Capello. Totti replica: “Ma non l’ho fatto a te, non mi sarei mai permesso. L’ho fatto a Tudor perché mi ha dato una gomitata che mi veniva da piangere. Poi quando ci siamo rincrociati mi è venuto il gesto. Lippi negli spogliatoi mi aveva fermato, aveva rosicato e mi diceva ‘questi gesti non si fanno’. Per una volta che avevamo vinto…”.

Foto: Twitter personale Totti