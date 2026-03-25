Del Piero: “L’Italia deve scendere in campo senza paura. Possiamo andare al Mondiale”

25/03/2026 | 20:40:18

Alessandro Del Piero, ex leggenda della Juventus e della Nazionale, campione del Mondo 20o6, è stato tra gli ambasciatori a consegnare la Coppa del Mondo, a Toronto, in Canada. in un evento dedicato.

L’ex numero 10, ha così parlato delle chance dell’Italia di giocare il Mondiale: “Per gli italiani in Nord America rappresenta molto. Per noi il calcio è vita, un momento di orgoglio di cui essere parte. Ora dobbiamo affrontare la realtà, dovremo affrontare queste sfide ma possiamo farcela per essere nuovamente al Mondiale”.

In caso di qualificazione, la prima sfida sarebbe a Toronto contro il Canada… “Sarà una super sfida. I tifosi a Toronto sono caldi e ci sono moltissimi italiani”.

Quali sono le sue sensazioni verso i playoff? “Tutti attorno alla Nazionale, senza paura. Conosciamo l’importanza della sfida, ma dobbiamo andare in campo senza paura e con l’idea di dare il 100%. Ora c’è la prima partita a casa, avremo la gente alle spalle dei giocatori. Poi eventualmente ci sarà la seconda”.

Cosa pensa dell’organizzazione di Stati Uniti, Messico e Canada? “Sono paesi che amano il calcio, amano lo sport, faranno un grande lavoro anche nei dettagli per rendere tutto perfetto, con l’aiuto della FIFA e dei governi. Auguro a tutti i tifosi di venire qua, divertirsi e godersi il momento”.

Foto: Instagram Del Piero