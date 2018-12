Del Piero: “Con l’Inter la mia più grande rivalità. Peccato per l’atmosfera guastata da altri motivi”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Alessandro Del Piero, ex attaccante e capitano della Juventus, ha parlato della partita di stasera dei bianconeri contro l’Inter: Sulla squadra nerazzurra: “È stata la più grande rivalità che ho vissuto. C’era anche il Milan, ovviamente, ma con Inter la sfida era più intensa per tanti motivi”. Sulla sfida con Ronaldo il Fenomeno: “L’atmosfera purtroppo era guastata dalla focalizzazione su altri temi. Personalmente è stata una meraviglia potermi confrontare con lui in quell’anno in cui eravamo entrambi al top dal punto di vista fisico e mentale. Ronaldo fu motivo di grande stimolo”. Una Juventus-Inter: “Un’altra sfida? Quello di San Siro nel febbraio 2006: gol su punizione nel finale e debutto dell’esultanza con la linguaccia”. Sull’Inter rivale della Juventus per lo scudetto: “Sì, lo dico da un paio d’anni. La società è solida, l’allenatore conosce la A, la rosa è valida. Napoli? È giusto che ci provi. Carlo ha individuato il modo migliore per provare a colmare il gap: toglie alibi ad ambiente e giocatori e lavora sul piano mentale oltre che tecnico-tattico. Ma è chiaro che solo la Juve può perdere lo scudetto”. Sull’ottimo avvio di stagione di Cristiano Ronaldo: “Se me lo aspettavo? Certo, perché la Juve è l’ambiente ideale per un fuoriclasse con la sua mentalità”.

Foto: zimbio