Del Piero: “Le bandiere nel calcio? Credo ci siano meno esempi rispetto al passato. Prima si viveva questo sport in maniera diversa”

20/05/2026 | 17:28:14

L’ex leggenda della Juventus, Alessandro Del Piero, ha parlato alla seconda edizione del Premio Zucchini a Pescara. Queste le sue parole riportate da ANSA:

“Le bandiere nel calcio? Credo che probabilmente ci siano meno esempi rispetto al passato. Prima il calcio era più propenso a questo tipo di esempi parlo di 40, 50 anni fa dove c’erano molti meno trasferimenti, meno stranieri e si viveva il calcio in maniera diversa. Seguendo un po’ quello che è il calcio di oggi è inevitabile che i calciatori e le società puntino a uno scambio più frequente ma non punterei tanto il dito su questa cosa”.

Foto: Facebook Del Piero