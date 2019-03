Del Piero: “La Juve tornerà a vincere la Champions. E nessun fallimento se…”

Alessandro Del Piero ha rilasciato una lunga intervista a Marca. Questo un estratto:”La Juve è candidata alla Champions League sin dall’inizio. Hanno costruito una squadra molto forte a cui hanno aggiunto Cristiano Ronaldo. La vittoria con l’Atletico? Non è stata una grande sorpresa per persone come me che sanno cosa sia la Juventus. Conosciamo il club, la sua mentalità, i giocatori: ti puoi aspettare di tutto. Non è stato facile, ma hanno fatto una partita perfetta. Ronaldo? La Juventus l’ha acquistato perché Cristiano ha già vinto il titolo, sa come giocare questo tipo di partite così difficili. Se hai un giocatore che segna un gol a partita, poi ti meravigli quando non lo fa. Mi ha sorpreso vederlo alla Juve, ma non molto. Per Cristiano scegliere la Juve è stato un grande affare. Non vincere la Champions quest’anno non sarebbe un fallimento, è una parola troppo grande. Il progetto è vincerla con Ronaldo, prima o poi accadrà. Questa Juve sta facendo la storia”.

Foto: Marca