Del Piero: “Juventus? Quando vinci va tutto bene, quando perdi no. I bianconeri alternano spesso le prestazioni”

Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Abu Dhabi Sport Channels, prendendo le difese della squadra. Ecco le sue parole:

“La Juve ha giocato partite non buone, sicuramente, alternandole però, a prove positive. Quando vinci va tutto bene e quando perdi no. La vita del tifoso a volte rende difficile accettare tutto, ma io credo ci siano elementi sufficienti per fare molto bene”.

Foto: Instagram Del Piero