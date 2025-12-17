Del Piero: “Juve, è un anno difficile, ma nulla è impossibile”

17/12/2025 | 15:09:28

“Juve, nulla è impossibile”. È il messaggio dell’ex capitano Alessandro Del Piero, in collegamento da Doha. “È un anno non semplice con il cambio dell’allenatore. L’aspetto mentale è difficile da costruire ma è fondamentale. Mi auguro, da tifoso della Juventus, che possa esserci questo seguito. Vincere è sempre stata la mia priorità”. Del Piero, ricordando il suo gol contro il Borussia Dortmund nella stagione che culminò con la vittoria della Champions League e della Coppa Intercontinentale, spera che quella gara possa essere una lezione per la Juventus di Spalletti: “In quella gara ci mancavano Vialli e Ravanelli che era il nostro attacco titolare, giocavamo in un palcoscenico importante io, Padovano e Di Livio che avevamo complessivamente una cinquantina di presenze nella Juve e siamo riusciti a vincere contro una grande squadra. È la dimostrazione che nulla è impossibile”. Lo riporta l’Ansa.

Foto: Instagram Del Piero