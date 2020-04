Del Piero: “Dybala straordinario, ma non deve porsi limiti. Chi ha il suo talento…”

“Negli Usa abbiamo vissuto quello che si è visto in Italia, con qualche settimana di ritardo. Prima un po’ di sottovalutazione, poi ansia, ora paura, ma anche consapevolezza dei comportamenti giusti da tenere”. Così Alessandro Del Piero, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport affrontando diversi temi. “Ripartenza del calcio? Sportivamente è meglio finire la stagione, attendere il verdetto del campo. La priorità è la salute, serve il massimo della sicurezza, ma la seconda priorità deve essere quella di ripartire per l’economia, per i posti di lavoro. Non mi piacciono i discorsi demagogici di chi quasi criminalizza chi sta provando a rimettersi in marcia. Dybala? Giocatore di qualità straordinarie. Chi ha i suoi mezzi, il suo talento e la sua testa deve fare di più. Non deve porsi limiti. Nessuno ti regala niente, alla Juve più che mai”.

Foto: Twitter personale Dybala